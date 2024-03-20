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В России стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy A35 и Samsung A55

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В России начали предлагать недавно представленные смартфоны Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55. Стоит отметить, что данные серии аппаратов от корейской компании считаются самыми продаваемыми на международном рынке.

Первым Samsung Galaxy A35 и Galaxy A55 начал предлагать МТС. В интернет-магазине оператора новинки предлагают по цене от 37 990 рублей до 47 990 рублей.

Samsung Galaxy A35 в конфигурации 8/128 ГБ продают за 37 990 рублей, версия с 256 Гб постоянной памяти обойдется покупателю в 41 990 рублей.

Samsung Galaxy A55 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителем можно купить за 43 990 рублей. Модификация с накопителем на 256 ГБ уже оценивается в 47 990 рублей.
Для покупки доступны смартфоны черном, голубом, желтом и лавандовом цветах. Первые покупатели корейских новинок получат в подарок фитнес-браслет Galaxy Fit3.

В России стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy A35 и Samsung A55

Samsung Samsung Galaxy A 55 Samsung Galaxy A35
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