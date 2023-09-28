В России стартовали продажи бюджетного планшета Redmi Pad SE

В компании отметили, что планшет объединяет в себе удобство, функциональность и стильный дизайн, предназначаясь для профессиональной и учебной работы.

В России стартовали продажи нового бюджетного планшета от Xiaomi — Redmi Pad SE.

Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. За работу отвечает процессор Snapdragon 680 компании Qualcomm.

В наличии 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Две камеры на 5 и 8 Мп, а также четыре динамика. Ёмкость аккумулятора 8000 мАч, быстрая зарядка мощностью 10 Ватт.

Redmi Pad SE работает на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. Продаётся в России по цене 18999 рублей в фиолетовом, сером и зелёном цветах.