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В России стартовали предварительные заказы на консольные версии игры Atomic Heart

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Выход игры Atomic Heart запланирован на 21 февраля, но в России уже стартовал прием заказов на консольные версии долгожданного проекта.
Оформить заказ на физическую копию игры можно в онлайн-магазине 1С-Интерес. Пока предлагаются только диски для Xbox Series, PlayStation 5 и PlayStation 4. Цена Atomic Heart для консолей составляет 5999 рублей.

Отмечается, что «цена, условия предзаказа, дата релиза и комплектация являются предварительными и могут быть изменены к моменту официальной даты выхода продукта».

Диски с игрой покупателям станут доступны в марте после релиза цифровой копии.

Atomic Heart
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