В России стартовала новая распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%

Xiaomi 27 января решила запустить еще одну большую распродажу своих товаров. В рамках акции на некоторые позиции снижена цена на 50%, причем скидки действуют не только на смартфоны, но также на пылесосы и аксессуары.

Специальные предложения в официальном интернет-магазине будут действовать до 2 февраля.

Так, например, с сегодняшнего дня Xiaomi Mi 8 Lite можно будет купить за 11 990 рублей, тогда как прежняя цена составляла 21 990 рублей.

Также большую скидку получит Mi Mix 2, а этот смартфон с 29 января будут предлагать за 20 990 рублей, вместо 34 990 рублей.