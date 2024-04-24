В России стартовал прием предзаказов на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Группа М.Видео-Эльдорадо открыла предварительный заказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 и дарит первым покупателям подарки, которые можно получить при предзаказе в период с 24 апреля по 13 мая.

Xiaomi Pad 6S Pro оснащен 12,4-дюймовым 3K-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 3:2. Разрешение дисплея составляет 3048×2032 пикселей, а плотность пикселей (PPI) гарантирует четкость изображения при выполнении различных задач.

Планшет имеет емкий аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт, что позволяет сократить время зарядки и продлить автономную работу.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 2 и операционной системе Xiaomi HyperOS. Он также предлагает несколько новых функций, включая Home screen+, Коллаборацию между устройствами и Xiaomi Smart Hub. Home screen+ позволяет взаимодействовать со смартфоном прямо через планшет, а функция Tap to Share облегчает обмен файлами с поддержкой NFC.

К планшету Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 прилагаются стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard, которые превращают устройство в удобную мобильную рабочую станцию.

Клавиатура имеет встроенную сенсорную панель, а стилус обладает высокой чувствительностью к нажатию и низкой задержкой, что делает его идеальным инструментом для создания заметок и редактирования контента.

Цена на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 составляет 69 990 рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 79 990 рублей.

Во время предзаказа, с 24 апреля по 13 мая, покупатели получат в подарок стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатуру Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard.

Старт продаж намечен на 14 мая, и в рамках специальной акции, действующей до 26 мая, при покупке планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 покупатель также получит в подарок клавиатуру Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard.