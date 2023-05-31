В России стали блокировать VPN-подключения

В России начали блокировать работу OpenVPN, пока все действия операторов похожи на тестирование, но пользователи опасаются, что система будет запущена на постоянной основе.

С начала текущей рабочей недели у разных интернет-провайдеров началась блокировка OpenVPN, жалобы начали поступать от абонентов МТС, «Билайн» и крымского МирТелеком.

После разрыв соединения появился у Таттелекома, Дом.ру (Тула), Yota (Новосибирск), «Мегафона» (Краснодар, Питер), Tele2, «Волны» (Крым), Ростелекома (Краснодар).

Пользователи пишут, что сессия OpenVPN длится всего несколько секунд, после чего происходит разрыв соединения.

В среду стали появляться сообщения, что VPN начал работать, как и ранее, многие предполагают, что это было тестирования системы, которую могут активировать по всей стране в любое время.