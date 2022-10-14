В России стал доступен для покупки браслет Amazfit Band 7 с хорошей автономностью

Amazfit Band 7 уже предлагается в сети магазинов «Ситилинк» по цене 2 990 рублей.

Это фитнес-браслет, который получил высокую автономность и 120 спортивных режимов.

В российской новинке установлен AMOLED-дисплей разрешением 198 х 368 пикселей. Диагональ экрана составляет 1,47 дюйма. Заявленная автономность устройства 18 дней, в режиме экономии заряда он способен проработать до 28 дней.

С Amazfit Band 7 можно плавать в бассейне и отслеживать состояния здоровья. Для этого есть датчики сатурации, частоты сердечных сокращений и уровня стресса. Причем, чтобы отследить уровень сатурации, потребуется всего за 15 секунд.

Для фитнес-браслета разработано 50 циферблатов, есть и режим Always On, а также возможность в качестве фона использовать любые изображения.