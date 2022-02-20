В России сделали олимпийский айфон

Caviar в честь Олимпиады 2022 в Пекине выпустила два новых смартфона — Olympic Hero и Olympic Hero Gold.

Эти роскошные устройства получили отделку из премиальных материалов с покрытием ювелирного сплава, покрытого золотом 24К.

Olympic Hero получили корпус из легкого композитного материала. На тыльной панели красного цвета нанесен объёмным рисунок горы Сяохайтуо и иероглиф «зима».

Таких смартфонов будет выпущено 109 штук – по количеству комплектов медалей, которые будут разыграны в Пекине.

Olympic Hero Gold более богатый вариант серии, у него гора Сяохайтуо и изображение катка отлиты из чистого золота. Таких смартфонов будет всего 8 шт.

Olympic Hero Gold и Olympic Hero доступны для заказа на сайте производителя по цене 1 660 000 рублей и 389 000 рублей соответственно.