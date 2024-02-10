В России создали и представили новую систему защиты от БПЛА

Компания «Флай Дрон» совместно с НПО «Алмаз» представила инновационную систему защиты объектов от атак беспилотников. Новинка включает в себя передовое оборудование для наблюдения, дронопорт и цифровую платформу, обеспечивающую организацию полетов дронов.

Главной особенностью системы является ее способность автоматически распознавать и идентифицировать дроны, даже если они не имеют опознавательных знаков или выключен транспондер.

Когда система обнаруживает подлет дрона, она моментально передает информацию оператору, который выбирает оптимальный способ борьбы с нарушителем из предложенных искусственным интеллектом вариантов. Варианты включают увод беспилотника из зоны, подавление его функций с помощью радиоэлектронной борьбы или применение других эффективных методов для нейтрализации.

Система разработана для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры, таких как аэродромы, заводы, трубопроводы и логистические узлы. Комплекс обладает высокой степенью автоматизации и требует всего одного оператора, обучение которого занимает всего несколько дней. Более того, система легко масштабируется в зависимости от размеров территории, которую необходимо охватить наблюдением и защитой.

Одной из главных преимуществ новой системы является ее полная основа на российских технологиях, что гарантирует отсутствие риска попадания под санкции. Таким образом, система не только обеспечивает эффективную защиту от беспилотников, но и гарантирует безопасность объектов критической важности, используя собственные разработки отечественных специалистов.