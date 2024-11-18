В России создается суперкомпьютер новейшего поколения

В России разрабатывается суперкомпьютер нового поколения, над которым работают специалисты «Росэлектроники» и Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили представители Ростеха, в который входит холдинг «Росэлектроника».

При создании нового суперкомпьютера будет использован опыт предыдущих моделей, таких как «Ангара-К1», Desmos и Fisher, а также технологии жидкостного охлаждения. Новый вычислительный кластер будет отличаться высокой пиковой производительностью и широким использованием отечественных компонентов.

Основой комплекса станет коммуникационная сеть «Ангара», разработанная специалистами «Росэлектроники». Эта система предназначена для объединения множества распределённых вычислительных узлов в высокопроизводительные суперкомпьютеры.

Первый суперкомпьютер на базе сети «Ангара» — «Ангара-К1» — состоит из 36 узлов с процессорами Intel Xeon E5-2630 и E5-2660, имея в общей сложности 384 ядра и 64 ГБ памяти на узел.

Суперкомпьютер Desmos также использует сеть «Ангара» и состоит из 32 узлов с процессорами Intel Xeon 1650v3. Изначально в узлах были установлены игровые ускорители NVidia GeForce GTX 1080, которые затем заменили на AMD FirePro S9150 и AMD Instinct MI50.

Новый суперкомпьютер будет использован в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах. В данный момент эксперты занимаются определением его технических характеристик.

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