В России снизились цены на новейший iPhone 14 более чем на 20%

iPhone 14 в текущей линейке Apple является базовой моделью, он еще на старте продаж не пользовался большим спросом, так как эта модель не сильно отличается от iPhone 13.

На старте продаж iPhone 14 в России предлагался по цене от 84 999 рублей, но постепенно аппарат начал дешеветь и сейчас в столичном регионе некоторые продавцы предлагают «яблочный» смартфон с 128 ГБ памяти за 65 тыс. рублей.

Таким образом, сейчас iPhone 14 стоит на 20% дешевле чем на старте продаж, пишет Hi-Tech.Mail.ru. Напомним, в прошлом году еще вышел iPhone 14 Plus с большим экраном.