В России смартфон IPhone 12 подешевел уже до 43 тысяч рублей

iPhone 12 был представлен в 2020 году, на страте продаж аппарат с минимальным объемом памяти стоил 80 тыс. рублей.

Сейчас iPhone 12 очень стильно подешевел, его можно купить за 43 тыс. рублей, что на 45% меньше от стартовой цены.

Стоит отметить, что iPhone 12 является до сих пор актуальным устройством, и за такую сумму он превосходит китайские смартфоны этой ценовой категории.

В iPhone 12 установлен 6,1-дюймовый OLED-дисплей, двойная 12 Мп камера и 4 ГБ оперативной памяти.

Питание смартфона осуществляется аккумулятором емкостью 2815 мАч, которого при среднем использовании хватает до позднего вечера.