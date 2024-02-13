В России скоро перестанет работать приложение adidas Running

В марте 2022 года компания adidas объявила о своих планах по прекращению деятельности в России и закрытию своих фирменных магазинов. Спустя два года после этого решения, компания также приняла решение прекратить поддержку своего популярного приложения для тренировок adidas Running.

Пользователи из России, которые пользуются приложением adidas Running, получили уведомление о том, что доступ к сервису для них будет закрыт уже 31 марта 2024 года. Кроме того, компания планирует удалить их учетные записи, а также всю информацию о тренировках и активности, связанную с ними.

Таким образом, у пользователей adidas Running есть полтора месяца, чтобы экспортировать все свои данные, если они считают это необходимым, так как после этого процесс станет невозможным. Компания выразила пожелания пользователям продолжать успешно поддерживать здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Источник: 4pda