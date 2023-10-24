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В России скоро могут отказаться от 3G и радиосвязи в пользу LTE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Эксперты считают, что Россия неизбежно откажется от сетей 3G и профессиональной радиосвязи, но пока нет четкого плана действий. Однако профессиональная радиосвязь остается актуальной и имеет перспективы. В России становятся популярными собственные мобильные сети отраслевых компаний. Планируется интеграция профессиональных сетей радиосвязи в сети LTE.

Переход на более современные технологии, включая LTE, позволит решить проблемы с нехваткой радиочастотного ресурса и повысить эффективность мобильной связи.

К 2025 году большинство мобильных абонентов в России будут использовать LTE.

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