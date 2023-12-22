В России серьезно подорожает домашний интернет

Провайдеры «Дом.ру» и «Ростелеком» подняли цены на некоторые тарифы домашнего интернета. Это вызвало недовольство у клиентов, так как им придется платить больше за услуги.

Некоторые пользователи заметили, что стоимость тарифа 100 Мбит/с выросла с 450 до 505 рублей, что составляет повышение в 12%. Информация об изменении цен на сайте провайдера отсутствует, а компания не отправляла SMS-уведомлений, хотя новая цена уже отображается в личном кабинете.

Согласно данным из «Ведомостей», «Ростелеком» также планирует повысить цены на 5-6% с января 2024 года. Компания уже начала отправлять SMS-письма с предупреждением о повышении цен, но они приходят только пользователям определенных тарифов. В итоге, тарифы «Ростелекома» вырастут на 20-30 рублей.

Эксперты СМИ отмечают, что и другие операторы также планируют повышать цены на домашний интернет в 2024 году. Причинами повышения стоимости являются увеличение затрат на оборудование из-за санкций, инфляция, изменения курса валюты, рост издержек, проблемы с логистикой, трудности с трансграничными платежами и нехватка кадров.