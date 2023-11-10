В России сделали отечественную зарядную станцию для электрокаров

Национальный исследовательский университет «МЭИ» разработал зарядную станцию для электроавтомобилей, основанную на отечественном программно-аппаратном комплексе. Отличительной особенностью этого решения является использование отечественных компонентов, включая силовое оборудование, микропроцессорную систему управления и программное обеспечение.

По сообщению пресс-службы, которое приводит «ТАСС», в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию первого опытного образца зарядной станции, при этом уже имеется экспериментальный образец, успешно прошедший испытания.

Разработка отечественного программно-аппаратного комплекса зарядной станции для электромобилей осуществляется в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего».

МЭИ является ведущим вузом России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. Университет обладает материально-технической базой, включающей 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод и полигон возобновляемой энергии. В МЭИ обучается более 22 000 студентов и аспирантов по 25 направлениям подготовки.