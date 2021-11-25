В России сделали iPhone 13 и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla Model 3

Смартфоны сегодня выглядят очень похоже, и фактор эксклюзивности несколько отсутствует. Конечно, вы можете купить хороший чехол или выбрать цвет ограниченного выпуска, но это практически все. Специалисты из Caviar склонны не соглашаться. Российская студия занимается «прокачкой» телефонов уже несколько лет, и их последнее изобретение включает расплавленную Tesla Model 3 и бюст Илона Маска. Речь идет о телефоне iPhone 13 Pro (можно также получить версию Pro Max), который был преобразован в Electra Limited Edition.

Caviar расплавили Tesla Model 3 (или некоторые ее части) и вбили металлические вставки в корпус телефона. Есть алюминиевая панель с интересными гравюрами, в том числе портретом Илона Маска и логотипом Tesla. Остальная часть телефона также была отделана некоторыми материалами премиум-класса — в корпусе есть титан и медная пластина, сделанная из катода литий-ионного аккумулятора Tesla.

Бюст сделан из сплавленных автомобильных деталей — в основном олова от капота и дверей Model 3. В Caviar считают, что обладание бюстом принесет удачу и сделает вас таким же успешным, как и сам Маск. Однако за эту привилегию вам придется заплатить 3 220 долларов.

Сергей Китов, основатель Caviar: Смартфоны и бюсты из автомобиля Tesla — это новый уровень для нас. На мой взгляд, эти новинки олицетворяют душу Илона Маска и поэтому принесут своим владельцам успех и креативность этого выдающегося человека.

Посмотрите рекламное видео, в котором рассказывается о процессе производства этого странного iPhone, вдохновленного Маском. Да, кстати, ценник в 2700 долларов — только за бюст (будет сделано 27). Если вам нужен настоящий телефон, вам придется выложить 6 760 долларов за версию iPhone 13 Pro (128 ГБ) и 7 300 долларов за Pro Max (128 ГБ).