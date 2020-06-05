В России с 5 июня стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook 15

Honor с 5 июня на официальном сайте, а также через партнёров начинает продажи своего ноутбука Honor MagicBook 15.

Эта модель заняла промежуточное место между версией с 14-дюймовым экраном (MagicBook 14) и профессиональным (MagicBook 16).

Honor MagicBook 15 можно будет купить в двух версиях — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD и 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.

Стоимость устройства составляет 49 990 и 52 990 руб. соответственно.

Если приобретать ноутбук через сайт производителя, то можно получить подарок. Напомним, в Honor MagicBook 15 установлен 15,6-дюймовый дисплей и процессор AMD Ryzen 5 3500U с графической системой Radeon Vega 8 Graphics. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава.