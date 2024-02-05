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В России с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов

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С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию средств обхода блокировок в России, включая VPN-сервисы. Об этом сообщили в Роскомнадзоре в ответ на публикации о запрете VPN, информирует ТАСС.

Согласно законодательству, работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена в России с февраля 2020 года. VPN-сервисы также относятся к таким средствам, если их использование не ограничивает доступ к запрещенным ресурсам.

В соответствии с новым законом, вступающем в силу 1 марта 2024 года, будет ограничен доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства обхода блокировок.

Ранее в СМИ появились публикации, ссылающиеся на заявления главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в которых говорилось о запрете VPN-сервисов в России с 1 марта. Однако сама Мизулина в беседе с ТАСС назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

Запрет на популяризацию средств обхода блокировок направлен на обеспечение безопасности и соблюдение законности в сети интернет в России.

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