В России рынок восстановленных смартфонов вырос в 4 раза

Аналитики МегаФона сообщают, что с января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов в России выросли вчетверо по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом количество проданных устройств увеличилось на 149%. Средняя стоимость таких смартфонов составляет около 15 000 рублей.

Самой популярной маркой восстановленных смартфонов является Samsung. Продажи смартфонов этого бренда выросли в 2,3 раза. На втором месте находятся устройства Apple, продажи которых увеличились в 2,5 раза. Третье место занимает Xiaomi, продажи его смартфонов выросли вчетверо по сравнению с прошлым годом.

Самой популярной моделью восстановленного смартфона среди покупателей стал iPhone 8, а на втором и третьем местах расположились модели Samsung Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона, Давид Борзилов, отметил динамичное развитие рынка восстановленных смартфонов. Он отметил, что повышение стоимости бывших в употреблении устройств стимулирует людей сдавать их в зачет новых гаджетов. Ожидается, что продажи подержанных смартфонов в торговой сети МегаФона в следующем году превысят 50%.