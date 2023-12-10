Главная » Новости

В России рынок восстановленных смартфонов вырос в 4 раза

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Аналитики МегаФона сообщают, что с января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов в России выросли вчетверо по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом количество проданных устройств увеличилось на 149%. Средняя стоимость таких смартфонов составляет около 15 000 рублей.

Самой популярной маркой восстановленных смартфонов является Samsung. Продажи смартфонов этого бренда выросли в 2,3 раза. На втором месте находятся устройства Apple, продажи которых увеличились в 2,5 раза. Третье место занимает Xiaomi, продажи его смартфонов выросли вчетверо по сравнению с прошлым годом.

Самой популярной моделью восстановленного смартфона среди покупателей стал iPhone 8, а на втором и третьем местах расположились модели Samsung Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона, Давид Борзилов, отметил динамичное развитие рынка восстановленных смартфонов. Он отметил, что повышение стоимости бывших в употреблении устройств стимулирует людей сдавать их в зачет новых гаджетов. Ожидается, что продажи подержанных смартфонов в торговой сети МегаФона в следующем году превысят 50%.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.