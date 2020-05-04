В России резко выросли продажи хлебопечек

На карантине россияне стали больше готовить, на что указывают данные интернет-магазина Ozon, так как в апреле резко выросли продажи миксеров и хлебопечек.

Специалисты Ozon проанализировали 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

В результат оказалось, что в РФ на 310% выросли продажи хлебопечек и на 258% продажи миксеров.

Также большой интерес россияне проявили к мини-пивоварням и ингредиентам для пивоварения.

Помимо этого, спрос увеличился на барбекю и устройства для гриля, а вот спрос на одноразовую посуду в апреле сократился на 47%.