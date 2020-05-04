В России резко выросли продажи хлебопечек

В России резко выросли продажи хлебопечек04.05.2020 11:31
На карантине россияне стали больше готовить, на что указывают данные интернет-магазина Ozon, так как в апреле резко выросли продажи миксеров и хлебопечек.
Специалисты Ozon проанализировали 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.
В результат оказалось, что в РФ на 310% выросли продажи хлебопечек и на 258% продажи миксеров.
Также большой интерес россияне проявили к мини-пивоварням и ингредиентам для пивоварения.
Помимо этого, спрос увеличился на барбекю и устройства для гриля, а вот спрос на одноразовую посуду в апреле сократился на 47%.
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