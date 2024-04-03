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В России резко увеличился спрос на видеокарты

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Согласно информации от ритейлера «Ситилинк», на которую ссылается «Газета.ru», в России наблюдается резкий рост спроса на видеокарты.

В первом квартале 2024 года был зафиксирован рекордный прирост продаж графических адаптеров на рынке РФ.

Самыми популярными моделями, выбираемыми российскими пользователями, являются NVIDIA GeForce RTX 4060 и 3060, которые уже занимают 40% рынка в топ-10 покупок.

За ними следует модель GeForce RTX 3050. Среди брендов, наиболее востребованными оказались Palit, Gigabyte и MSI.

Особенно популярной моделью, основываясь на количестве покупок в первом квартале 2024 года, является Palit GeForce RTX 4060 Dual с 8 ГБ видеопамяти.

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