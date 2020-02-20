В России резко подешевел популярный смартфон компании Samsung

Samsung Galaxy A50 очень популярный на рынке смартфон, а теперь его продают еще и с большими скидками.

На российском официальном сайте корейской компании Galaxy A50 предлагают за 12 990 рублей, но производитель такую цену дает только при сдаче старого смартфона. Аналогичная акция сейчас действует и в «Эльдорадо».

Напомним, в Samsung Galaxy A50 установлен 6,4-дюймовый AMOLED-экран, под которым размещен сканер отпечатка пальца.

На тыльной стороне смартфона расположена тройная камера, а под «капотом» имеется аккумулятор на 4000 мАч.

Стоит отметить, что Galaxy A50 пользуется большим спросом не только в России, но и на глобальном рынке.

По итогам 2019 года он стал вторым по популярности смартфоном.