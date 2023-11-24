В России резко подешевел iPhone 14

По данным ресурса Hi-Tech Mail.ru, стоимость смартфона iPhone 14 значительно снизилась в российских магазинах. Хотя после появления iPhone 15 он перестал быть самой привлекательной новинкой, он все еще актуален и доступен в различных вариантах цветов и объемов памяти.

iPhone 14 был выпущен осенью 2022 года, на старте продаж российские ретейлеры продавали его по цене от 85 тысяч рублей. Однако сейчас его цена снизилась и составляет менее 70–75 тысяч рублей, что означает снижение стоимости примерно на 15% первой цены.

Важно отметить, что iPhone 14 все еще имеет «классическую челку» и порт Apple Lightning, в то время как серия iPhone 15 полностью перешла на «динамический остров» и порты USB-C. Это может быть важным фактором при выборе между этими двумя моделями.

С учетом новой цены, iPhone 14 представляет собой привлекательное решение для тех, кто хочет получить высококачественный смартфон от Apple по более доступной цене. Он все еще обладает мощными характеристиками и функциональностью, которые могут удовлетворить потребности большинства пользователей.