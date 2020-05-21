На фоне экономической ситуации в стране и карантинов, в России наблюдается снижение цен на технику.

Некоторые компании предлагают акции и специальные предложения, позволяющие сэкономить, а другие просто снижают стоимость своей продукции.

Как выяснили специалисты hi-tech.mail.ru, в России рекордно подешевел 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S, который стал стоить даже дешевле, чем до кризиса, ведь сразу после падения рубля подорожала чуть ли не вся техника в стране.

Но теперь цены наоборот снижают из-за падения спроса на фоне карантинов, да и к тому же из-за длительного режима самоизоляции у россиян заканчиваются день.

Теперь 43-дюймовую модель телевизора в некоторых магазинах можно найти по цене 22 500 рублей и это уже отличная цена для такого товара.

Напомним, что Xiaomi Mi TV 4S имеет неплохую матрицу, Android TV, а также поддержку HDR и многое другое.