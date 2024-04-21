В России разработают новые системы для защиты от кибератак

По информации, опубликованной на сайте газеты «Известия», российские разработчики планируют представить не менее 50 решений по защите от киберугроз до 2025 года.

Депутат Государственной думы Антон Немкин отметил, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка бизнес активно включился в разработку новых IT-систем для защиты информационного контура страны от атак.

По его словам, в настоящее время разрабатывается около 50 различных решений в этой области, большинство из которых появятся на рынке в 2024 году. Однако большую часть этих решений не анонсируют, чтобы не привлекать внимание зарубежных хакеров.

Компания «Солар», входящая в состав «Ростелекома», заявила о создании центра технологий кибербезопасности, работающего по принципу фабрики. Они планируют расширить свой портфель продуктов до более чем 20 решений, входящих в экосистему, к 2025 году.

Руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев сообщил, что их компания уже выпустила четыре крупномасштабных продукта в 2023 году и планирует реализовать еще пять в этом году.