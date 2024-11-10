В России разработано первое ПО для гонок дронов и тренировки с беспилотниками

Российская компания Droneshub Group представила первое в стране программное обеспечение для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил исполнительный директор компании Эдуард Тихоновский.

Разработанная система является облачной и совместима с дронами разных типов и производителей. Она предназначена как для спортивных соревнований, так и для тренировки навыков управления беспилотниками в реальных условиях.

«Система позволяет проводить гонки на различных моделях техники, в том числе между участниками из разных регионов», — отметил Тихоновский. Все данные о времени прохождения трассы и выполнении заданий сохраняются в облаке и доступны для пользователей.

Пользователи могут организовывать внутренние турниры, доступные только для их группы, или подключаться к общему серверу для участия в международных состязаниях и просмотра результатов других участников.