В России разработали ПО для дронов, которые могут предсказать пожары

Команда разработчиков из Казани успешно представила прототип программного обеспечения (ПО), предназначенного для использования на дронах. Это инновационное ПО способно обнаруживать и предсказывать возникновение лесных пожаров. Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) подтвердила эту информацию.

Уникальность разработки заключается в способности анализировать множество параметров, что позволяет не только обнаруживать очаги возгорания, но и предсказывать их появление, что обеспечивает оперативную реакцию на угрозу пожара, как рассказал лидер команды, Дмитрий Сорожкин.

Представленный продукт представляет собой программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для использования на дронах с датчиками интернета вещей (IoT). Сам искусственный интеллект оборудован системой компьютерного зрения и машинного обучения. Такая технология позволяет анализировать различные параметры, включая температурный режим и анализ качества почвы, что дает возможность определить климатические изменения.

Кроме применения в области обнаружения лесных пожаров, лидер команды отметил потенциал расширения использования ПО для слежения за лесополосами. Таким образом, возможно будет обнаруживать незаконно вырубленные участки леса, оценивать ущерб и, в долгосрочной перспективе, отслеживать популяцию животных, обитающих в лесах.

Проект был представлен на акселераторе «Архипелага» в Новосибирске, где его оценили специалисты и эксперты. Это инновационное ПО открывает новые перспективы для предотвращения и контроля лесных пожаров, что может иметь важное значение для сохранения природы и биоразнообразия.