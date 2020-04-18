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В России создали мини-ПК на процессоре «Байкал»

18.04.2020 14:05

Отечественная компания «Хамстер Роботикс» на базе процессора BE-T1000 разработала мини-ПК под управлением ОС «Альт Линукс».
Как пишет CNews, в конце прошлого года был разработан портативный компьютер HR-MPC-1, который пока не находится в серийном производстве, но производители планируют начать поставки систем осенью.

Ознакомить потенциальных покупателей с HR-MPC-1 планируют в следующем месяце. Известно, что российский мини-ПК будет стоить от 25 до 30 тыс. рублей.

В России создали мини-ПК на процессоре «Байкал»

В основе настольной системы лежит 28-нм процессор BE-T1000. Разработчиком данного процессора является компания «Байкал электроникс».

Плата компьютера рассчитана на память оперативную память типа DDR3-1600 МГц, а в качестве накопителя может использоваться SSD или HDD.

Разъёмы в компьютере: USB 2.0, I2C, SPI, GPIO, UART, RS-232, RS-485, HDMI и DVI, а еще есть два порта Ethernet, модуль Wi-Fi и два порта SATA 3.0.

Размеры корпуса HR-MPC-1 составляют 115х115х35 мм. В качестве операционной системы в компьютере используется «Альт Линукс», разработчиком которой является российская компания «Базальт СПО».

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