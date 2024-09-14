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В РФ создана ИИ-система от Smart Engines для проверки подлинности документов на авто

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Специалисты компании Smart Engines из России разработали новую систему, которая с помощью искусственного интеллекта может быстро проверять подлинность документов на автомобили. Система может определить, настоящий ли документ, всего за 10 секунд.

Для этого используется специальное программное обеспечение и российский сканер от компании «Интек». Система анализирует документы по различным признакам, таким как защитные волокна, качество бумаги и отсутствие изменений на бланке. Также ИИ проверяет данные, указанные в документе.

Эта технология поможет защитить российский авторынок от подделок и нелегального ввоза автомобилей. Система может проверять документы, выданные в России и странах СНГ, включая свидетельства о регистрации и паспорта транспортных средств.

Программное обеспечение работает внутри организаций и не отправляет изображения в облачные сервисы, что обеспечивает безопасность данных. Также технология может использоваться для проверки других государственных документов, таких как паспорта и дипломы.

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что документы на автомобили обычно имеют защитные элементы, которые нужно проверять с помощью специального оборудования. В будущем компания планирует расширить систему, добавив образцы документов из других стран.

Источник: ТАСС.

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