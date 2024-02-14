В России разработали и запустили аналог Tinder

Программисты из СПБГУ разработали уникальный сайт для знакомств, который помогает улучшить коммуникативные навыки пользователей.

Особенностью этой отечественной программы является необычная функциональность, основанная на анализе голоса и психологическом тесте Кеттела, пишут «Известия».

При регистрации на сайте, пользователи записывают несколько голосовых сообщений, отвечая на пять заданных вопросов. Эти ответы помогают определить характер личности человека.

С помощью искусственного интеллекта и нейросетей, полученные образцы голоса анализируются, и определяются основные личностные характеристики.

Затем пользователь выбирает желаемые характеристики будущего партнера, такие как общительность, интеллект, эмоциональная стабильность, доминантность и экспрессивность, указывая процентное соотношение от 0 до 100 в каждом пункте.

Такой подход позволяет сайту находить наиболее подходящие пары, основываясь на схожести характеров и коммуникативных предпочтений. Это отличная возможность для пользователей улучшить свои навыки общения, а также найти идеального партнера, с которым они смогут легко и комфортно общаться.