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В России разработали аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

С введением санкций россияне лишились возможности оплаты покупок через сервисы Apple Pay и Google Pay, и если последний можно заменить на смартфоне, то с iPhone ничего нельзя сделать.
В РФ запустят оплату со смартфона по QR-коду, и эта система будет работать для держателей карты «МИР».

Как стало известно, с 25 октября МТС Банк начнет генерировать QR-коды для оплаты за товары и услуги на кассе.

На экране смартфона будет отображаться QR-код, который нужно показывать на кассе, и только после его считывания будет происходить списание денежных средств с карты.

Позже новую систему оплаты планирует запустить ПСБ, причем они обещают сохранить получение кешбэка в рамках программ лояльности банков и платежной системы.

Почта Банк также готовится к внедрению новой платежной системы.

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