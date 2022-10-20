В России разработали аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир»

С введением санкций россияне лишились возможности оплаты покупок через сервисы Apple Pay и Google Pay, и если последний можно заменить на смартфоне, то с iPhone ничего нельзя сделать.

В РФ запустят оплату со смартфона по QR-коду, и эта система будет работать для держателей карты «МИР».

Как стало известно, с 25 октября МТС Банк начнет генерировать QR-коды для оплаты за товары и услуги на кассе.

На экране смартфона будет отображаться QR-код, который нужно показывать на кассе, и только после его считывания будет происходить списание денежных средств с карты.

Позже новую систему оплаты планирует запустить ПСБ, причем они обещают сохранить получение кешбэка в рамках программ лояльности банков и платежной системы.

Почта Банк также готовится к внедрению новой платежной системы.