В России растут продажи отечественной техники

Группа М.Видео-Эльдорадо представила результаты анализа продаж отечественной электроники и бытовой техники в 2024 году.

По словам коммерческого директора Сергея Уварова, спрос на российские бренды продолжает расти. Потребители выбирают отечественную продукцию за её доступность и качество.

Одним из заметных трендов стал рост продаж игровых аксессуаров, которые увеличились на 143% в денежном выражении.

Лидерами в этом сегменте стали бренды Defender и Бюрократ. Также наблюдается значительный рост в продажах устройств хранения данных (110%), мониторов (110%) и кондиционеров (76%).

Продажи фильтров для воды выросли на 57%, а акустических систем — на 40%. Посудомоечные машины также показали рост на 24%. Лидерами среди брендов стали Яндекс, Polaris, Weissgauff и Defender.

В целом, отечественные производители активно расширяют ассортимент, предлагая современные и доступные решения, что способствует увеличению их доли на рынке.