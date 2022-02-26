В России рассылается срочное предупреждение владельцам смартфонов iPhone

В Сети начали распространять информацию, что Apple может заблокировать все смартфоны iPhone.

Источником предупреждения стал Telegram-канал владельца и автора информационно-аналитического канала «Политджойстик» Марата Баширова.

Он написал, что всем владельцам iPhone следует в настройках отключить «автоматическое обновление», иначе с очередным обновлением все устройства могут стать «кирпичами».

Такое может произойти из-за введённых против РФ санкций в связи с ситуацией на Украине.

Издание «Коммерсантъ» написало, что министерство торговли США позволит экспорт электроники в РФ, если она не будет использоваться в государственном секторе.