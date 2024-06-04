В России провели первый углеродно-нейтральный киберспортивный турнир

В России провели уникальное соревнование по киберспорту под названием Volt Green Energy Cup. Это было первое соревнование в истории страны, где был сделан акцент на минимизации углеродного следа. Турнир прошел в городе Иваново 2 июня, и в нем участвовали команды по игре Counter-Strike 2 «пять на пять».

Финал турнира прошел между командами Pakalenie4udes и Kabardianwolves, которые прошли предварительный всероссийский отбор. Сражение продолжалось несколько часов, и его транслировали в социальных сетях. В результате победителем стала команда Pakalenie4udes.

Углеродный след турнира был рассчитан на основе затрат на логистику, транспортировку участников, энергопотребление компьютеров и организацию питания.

Однако компания СИБУР полностью компенсировала этот след с помощью углеродных единиц. Целью такой активации было продвижение экологических инициатив через популярную культуру гейминга и обучение широкой киберспортивной аудитории ответственному отношению к окружающей среде.

Капитан команды Pakalenie4udes, Артем Валиахметов, выразил надежду, что такая инициатива вдохновит многих людей на бережное отношение к окружающей среде, учитывая огромную аудиторию киберспорта. Компания «ЭкоТехнологии» стала экологическим партнером турнира и провела расчет углеродного следа финального матча.

Основные источники углеродного следа включали выбросы от перемещений, проживания, транспортировки техники и питания. Благодаря учету принципов отказа и сокращения использования одноразовых материалов еще на этапе организации мероприятия, количество отходов было минимальным. В результате был определен объем выбросов, который требовал компенсации, а также найдены способы сократить углеродный след на будущих мероприятиях компании AB InBev Efes.

Финальный матч Volt Green Energy Cup был организован с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Например, использовалось электричество из возобновляемых источников, которое компания AB InBev Efes закупает для своего завода в Иваново с 2021 года.

Источник: Hi-Tech Mail.ru.