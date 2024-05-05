В России продажи телефонов с гибкими экранами выросли почти вдвое

Хотя продажи гибких смартфонов растут, они все еще занимают небольшую долю от общего объема продаж мобильных телефонов. Однако их популярность постепенно растет, и они становятся доступнее для широкой аудитории потребителей.

Продажи гибких смартфонов в России почти вдвое выросли, сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров. Этот рост обусловлен появлением новых моделей и производителей, а также снижением цен на эти устройства.

Сейчас гибкие телефоны представлены практически у всех крупных китайских вендоров, и покупателям доступно множество вариантов. Эксперты указывают, что россияне стремятся к новизне, и единственным ограничением для спроса являются высокие цены на раскладные телефоны.

Продажи всех брендов гибких смартфонов в магазинах группы «М.Видео — Эльдорадо» увеличились более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, а в первом квартале 2024 года рост составил более 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество производителей таких устройств также увеличилось: с двух брендов в 2022 году до пяти в 2023 году и шести в 2024 году.

Рост интереса со стороны покупателей привел к созданию специальных зон для продажи гибких смартфонов. В объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota продажи раскладных телефонов выросли в два раза в первом квартале по сравнению с прошлым годом. На площадке «Авито» продажи гибких смартфонов увеличились на 42% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными моделями среди покупателей являются Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Tecno Phantom V Flip и Honor Magic V2.

Рост спроса на гибкие смартфоны обусловлен появлением новых производителей в этом сегменте и снижением стоимости производства гибких дисплеев. Операционные системы также развиваются и предлагают все больше функций для такого форм-фактора.