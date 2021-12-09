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В России дебютировали новые бюджетные TWS-наушники Honor Choice Earbuds X

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С 10 декабря стартуют продажи новых недорогих беспроводных наушников от компании Honor. Китайский производитель на наш рынок привез TWS-наушники Honor Choice Earbuds X, которые будут предлагаться по цене 2 990 рублей.
Новинка способна на одном заряде проработать до 6 часов, футляр обеспечит наушникам еще до 22 часов работы.

В Honor Choice Earbuds X есть активная система шумоподавления, но активируется она только во время разговора, два микрофона и 12 мм динамики.

Подключаются наушники по Bluetooth 5.2. Также новинка оснащена игровым режимом и защитой от воды по стандарту IPX4.

На российском рынке Honor Choice Earbuds X будет предлагаться в черном и белом цветах.

В России дебютировали новые бюджетные TWS-наушники Honor Choice Earbuds X

Honor Honor Choice Earbuds X
ASTERA
Выходные данные
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