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В России представлен планшет Realme Pad по цене 19 990 рублей

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Realme в России представила планшет Realme Pad. Для нашего рынка новинка станет доступна с 19 мая по цене от 19 990 рублей.
Планшет можно будет приобрести в магазинах группы «М.Видео–Эльдорадо».

Новинка будет предлагаться в сером и золотом цветах. Она оснащена 10.4-дюймовым экраном с разрешением 2000 x 1200 пикселей.

В основе гаджета лежит процессор MediaTek Helio G80, его дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Аппарат будет доступен только с Wi-Fi.

Питания планшету обеспечивает аккумулятор на 7100 мАч, причем его можно заряжать блоком питания мощностью 18 Вт.

Несмотря на невысокую цену Realme Pad получил металлический корпус и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

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