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В России представлен первый 16-ядерный процессор Эльбрус-16С

08.10.2020 20:11

В Ялте на форуме Микроэлектроника-2020 был представлен 16-ядерный процессор Эльбрус-16С.

Разработчиком данного чипа для компьютеров стала компания МЦСТ. Новый отечественный процессор создан полностью на отечественных технологиях. Чип поддерживает 8 каналов оперативной памяти DDR4-3200 ECC.

По заявлению разработчиков, Эльбрус-16С это 16-нанометровый чип с общей производительностью 1,5 терафлопса.

Он поддерживает контролер Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, четыре канала SATA 3.0 и 32 линии PCI-Express 3.0.

В планах Эльбрус-16С научить работать с многопроцессорных системах до 4 чипов с поддержкой оперативной памяти до 16 ТБ.

Пока новый многоядерный процессор находится на стадии тестирования, а серийное производство чипа намечено на конец 2021 года.

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