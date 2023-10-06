В России представлен iPhone 15 Pro с фрагментами метеорита и римского копья от Caviar

Российский бренд Caviar представил уникальную серию iPhone 15 Pro и Pro Max под названием «Машина времени». На корпус смартфонов нанесены 5 редких артефактов разных эпох: метеорит, римское копье, зуб динозавра, бивень мамонта, а также пуля XVIII века и оригинальный iPhone 2007 года.

Задняя панель украшена механическими часами со своеобразным одноминутным турбийоном, которые покрыты 24-каратным золотом. Представлено всего 3 экземпляра этой лимитированной серии.

Минимальная стоимость iPhone 15 Pro 128 Гб в этом исполнении составляет 7 185 000 рублей. Такой уникальный дизайн позволяет переместиться в разные эпохи при помощи одного гаджета.