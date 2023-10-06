Главная » Новости

В России представлен iPhone 15 Pro с фрагментами метеорита и римского копья от Caviar

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Российский бренд Caviar представил уникальную серию iPhone 15 Pro и Pro Max под названием «Машина времени». На корпус смартфонов нанесены 5 редких артефактов разных эпох: метеорит, римское копье, зуб динозавра, бивень мамонта, а также пуля XVIII века и оригинальный iPhone 2007 года.

Задняя панель украшена механическими часами со своеобразным одноминутным турбийоном, которые покрыты 24-каратным золотом. Представлено всего 3 экземпляра этой лимитированной серии.

Минимальная стоимость iPhone 15 Pro 128 Гб в этом исполнении составляет 7 185 000 рублей. Такой уникальный дизайн позволяет переместиться в разные эпохи при помощи одного гаджета.

В России представлен iPhone 15 Pro с фрагментами метеорита и римского копья от Caviar

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.