В России представлен 28-дюймовый 4К монитор Philips 288E2UAE 4К почти за 30 тыс. рублей

Новый монитор от компании Philips получил 4К экран диагональю 28 дюймов.

Philips 288E2UAE начнет продаваться в следующем месяце по цене 29 271 рубля.

Он оснащен экраном диагональю 28-дюймов с разрешением 3840х2160 пикселей.

Экран получил частоту обновления 60 Гц и время отклика 4 мс.

Углы обзора экрана составляют 178 градусов. Заявленная максимальная яркость дисплея 4К монитора 300 кд/м2, контрастность у матрицы 1000:1.

К новинке можно подключить сразу два устройства, а для этого в устройстве реализовали режим MultiView.

Philips 288E2UAE способен отображать 106,9% цветового пространства NTSC и 119,7% sRGB.

В монитор встроено два динамика, порты USB 3.2, DisplayPort и HDMI. Подставка Philips 288E2UAE позволяет производить регулировку экрана по высоте и наклону.