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В России представили новый недорогой смартфон Vivo V20

12.10.2020 20:13

На территории РФ дебютировал новый недорогой смартфон линейки Vivo V20, получивший приставку к названию SE. В России представили новый недорогой смартфон Vivo V20
Этот аппарат получил 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, в который встроен сканер отпечатков пальцев.

Селфи-камера расположилась в каплевидном вырезе и получила модуль на 16 Мп. На задней панели установлена камера с сенсорами на 48, 8 и 2 Мп с поддержкой съемки 4К-видео.

Работает новый Vivo V20 SE на базе процессора Snapdragon 665, дополненного 8 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Автономность новинке обеспечит аккумулятор на 4 100 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Также стоит отметить наличие в смартфоне NFC и режима Multi-Turbo.

Операционная система в нем будет Android 10 с оболочкой Funtouch OS11. В продаже устройство появится в цвете «Графитовый чёрный» и «Ясное небо» по цене около 20 тыс. рублей.

В России представили новый недорогой смартфон Vivo V20

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