В России появится новый бренд бюджетных телевизоров

Российский бренд BQ намерен создать новую компанию, под брендом которой будут выпускать недорогие телевизоры.

Как удалось узнать Mobile-Review, новая отечественная компания будет назваться Blackton. К сожалению никакой другой информации о бренде не приводят.

Стоит напомнить, что BQ уже выпускает телевизоры, и в модельном ряду есть как обычные версии, так и со Smart TV.

После выхода Blackton под брендом BQ будут выходить более премиальные модели телевизоров.

Сейчас BQ занимается выпуском смартфонов, кнопочных телефонов и аксессуаров к ним.