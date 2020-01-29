В России появится новый бренд бюджетных телевизоров

В России появится новый бренд бюджетных телевизоров29.01.2020 12:22
Российский бренд BQ намерен создать новую компанию, под брендом которой будут выпускать недорогие телевизоры.
Как удалось узнать Mobile-Review, новая отечественная компания будет назваться Blackton. К сожалению никакой другой информации о бренде не приводят.
Стоит напомнить, что BQ уже выпускает телевизоры, и в модельном ряду есть как обычные версии, так и со Smart TV.
После выхода Blackton под брендом BQ будут выходить более премиальные модели телевизоров.
Сейчас BQ занимается выпуском смартфонов, кнопочных телефонов и аксессуаров к ним.
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