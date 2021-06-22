Главная » Новости

В России появится флагманский телевизор на квантовых точках от Xiaomi

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 99 Опубликовано

Xiaomi на российском рынке будет предлагать свой флагманский телевизор Mi TV Q1 на квантовых точках. В нашей стране модель будет доступна с 75-дюймовым экраном.

Mi TV Q1 появится в продаже в августе по цене 149 900 рублей. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего онлайн-мероприятия, организованного российским представительством Xiaomi.

Напомним, Mi TV Q1 получил 4К матрицу с частотой обновления 120 Гц. Также в телевизоре есть поддержка HDMI 2.1.

Такие параметры являются идеальными для консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5.

В России появится флагманский телевизор на квантовых точках от Xiaomi
Помимо этого, в телевизоре реализовали локальное затемнение в 192 зонах и динамические диапазоны Dolby Vision и HDR10+.

В Xiaomi считают, что их новый большой телевизор способен конкурировать с Samsung Q80T, причем сравнение ведется не только по характеристикам, но и по удобству использования.

В качестве операционной системы в новинке установлен Android TV 10.

Mi TV Q1 Xiaomi Xiaomi Mi TV Q1
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов