В России появился в продаже 49-дюймовый и изогнутый монитор для геймеров

В российских магазинах появился новый геймерский монитор Acer Nitro EI491CURS. Его главная особенность — 49-дюймовый изогнутый экран, который обеспечивает отличное качество изображения и точные цвета, что делает его подходящим для игр.

Монитор имеет VA-матрицу с разрешением 5120 x 1440 пикселей, частоту обновления 120 Гц и время отклика 4 мс. Пиковая яркость составляет 400 кд/м², а устройство поддерживает 16,7 миллиона цветов и 94% цветового пространства DCI-P3, что позволяет получать яркие и насыщенные картинки.

Дизайн без рамок ZeroFrame и соотношение сторон 32:9 вместе с радиусом кривизны 1800R создают эффект панорамного обзора, погружая игроков в игровой процесс. Монитор также поддерживает HDR400 и технологии VisionCare и BlueLight Shield для защиты глаз.

Регулируемая подставка ErgoStand позволяет менять высоту до 95 мм, наклон от -5 до +15 градусов и поворот на 15 градусов. Также есть возможность крепления на стену по стандарту VESA 75×75.

В наличии два разъёма HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4, комбинированный аудиовход и разъём для подключения к электросети. Аудиосистема включает два динамика по 3 Вт, а управление меню осуществляется с помощью специальной клавиши.

Монитор предоставляет возможность выбора предустановленных цветовых профилей и настройки через DisplayWidget, который включает шесть готовых настроек и множество ручных опций.

Компания оценила новинку для российского рынка от 93 500 рублей.