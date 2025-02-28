В России появился планшет HONOR Pad V9

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о запуске продаж нового планшета HONOR Pad V9 по цене от 46 990 рублей.

Этот планшет относится к новой линейке субфлагманских устройств HONOR и предлагает множество функций для повышения продуктивности.

HONOR Pad V9 работает на процессоре Dimensity 8350 Elite и оснащен 11,5-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц. Он легкий и тонкий, что делает его удобным в использовании. Планшет доступен как без аксессуаров, так и в комплекте с чехлом и стилусом Magic-Pencil 3-го поколения.

Планшет поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов и имеет яркость 500 нит, что обеспечивает качественное изображение. Он также предлагает защиту зрения и мощную аудиосистему с 8 динамиками.

HONOR Pad V9 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, что позволяет эффективно работать с несколькими приложениями одновременно. Новая операционная система MagicOS 9.0 включает в себя различные AI-инструменты для удобной работы.

С батареей емкостью 10 100 мА·ч планшет работает весь день без подзарядки. Полного заряда хватает на 13,5 часа просмотра видео и 40 часов прослушивания музыки.

С 25 февраля HONOR Pad V9 доступен в белом и сером цветах. В период с 25 февраля по 10 марта при покупке планшета действуют скидки и бонусы, включая беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds S7 в подарок.