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В России предложили новый способ оплаты зарубежных сервисов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Оператор МТС расширил возможности оплаты игровых и онлайн-сервисов на сайте payment.mts.ru.

Теперь наряду со Steam, PS Store и Xbox можно пополнять аккаунты Netflix, Spotify, Twitch, Discord, Viber и ещё более 30 зарубежных площадок.

Для этого нужно приобрести ваучер на определённую сумму, который поступит на указанную почту в течение нескольких минут.

Ваучер можно будет активировать и пополнить баланс игровых аккаунтов Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Minecraft, Fortnite, EA Play и т.д. Также стало возможно пополнять абонементы на потоковые сервисы: Netflix, Spotify, Twitch.

Оплатить ваучер можно с любой банковской карты, однако российские игровые аккаунты пока не поддерживаются — ваучер активируется только для аккаунта США.

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