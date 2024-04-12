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В России появился аналог игрового сервиса Xbox Cloud Gaming от «Яндекса»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Проект уже запущен и находится в стадии открытого бета-тестирования, а принять участие можно, оставив заявку на сайте.

В России появился аналог игрового сервиса Xbox Cloud Gaming от «Яндекса»

Компания Яндекс представила свой аналог популярных игровых сервисов, таких как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now от NVIDIA.

Новый сервис, называемый «Плюс Гейминг«, позволяет запускать современные видеоигры на любом компьютере, даже на слабых устройствах, без необходимости скачивать и устанавливать игры.

Пока воспользоваться сервисом могут пользователи Windows 10, причем заявлено стабильное соединение минимум 30 Мбит/с.

Что касается пользователей macOS, то поддержка таких устройств появится позднее, однако точные сроки пока не объявлены.

«Плюс Гейминг» позволяет играть в игры из библиотеки Steam, а также в бесплатные проекты. Разработчики обещают возможность запускать игры на максимальных настройках графики.

Стоимость одного часа игры составит от 55 рублей в час.

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