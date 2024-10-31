В России появились в продаже смартфоны серии Realme 13

М.Видео-Эльдорадо анонсировала старт продаж смартфонов realme 13. Старшая версия, realme 13+ 5G, оснащена высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 7300, который был разработан по 4-нм техпроцессу и демонстрирует прирост производительности на 20% по сравнению с предшественником D7200.

Младшая модель, realme 13 5G, использует процессор MediaTek D6300 на 6 нм техпроцессе, обеспечивая высокую эффективность и низкое энергопотребление. В тестах AnTuTu этот смартфон достигает 460 000 баллов, благодаря мощным ядрам A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц.

Обе модели оснащены передовой системой охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали. realme 13 5G имеет площадь охлаждения 2249 мм², а 13+ 5G — 6050 мм², что способствует эффективному отводу тепла даже во время интенсивных игровых сессий.

Смартфоны поддерживают технологию динамического расширения оперативной памяти, позволяя увеличить её на 14 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку приложений и работу с несколькими запущенными программами одновременно. Аккумуляторы обоих устройств имеют ёмкость 5000 мАч, что позволяет играть до 7 часов или использовать их в течение целого дня.

realme 13+ 5G комплектуется зарядным устройством мощностью 80 Вт, обеспечивающим быструю зарядку до 100% за 47 минут. Младшая модель поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, позволяя зарядить устройство на 50% всего за 30 минут.

Смартфоны получили игровой режим GT Mode, который позволяет достигать стабильных 90 FPS в популярных играх на realme 13+ 5G и 60 FPS на realme 13 5G. Также предусмотрена возможность настройки частот CPU и GPU, а режим Game Focus Mode помогает отключать отвлекающие уведомления.

Дисплей realme 13+ 5G — 6,74 дюйма OLED E-sport с частотой обновления 120 Гц, а у realme 13 5G — 6,72 дюйма IPS дисплей Eye Comfort, оба с высокой частотой дискретизации касаний. Камера realme 13+ 5G имеет 50 Мп сенсор Sony с поддержкой видео 4K, а у realme 13 5G — 50 Мп с возможностью записи видео в 2K.

Смартфоны отличаются прочной конструкцией и защитой по стандарту IP65. Цены в магазинах М.Видео и Эльдорадо: realme 13+ 5G (12/256 ГБ) — от 32 999 руб., (8/256 ГБ) — от 29 999 руб., realme 13 5G (12/256 ГБ) — от 24 999 руб.