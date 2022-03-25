В РФ появились трудности с доступом к магазину приложений Google Play

Недавно Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google на территории РФ, но помимо этого блокировка коснулась и магазина приложений.

Google Play с компьютера не работает, при этом на мобильной версии все по-прежнему доступно для просмотра и установки на смартфон.

Сообщается, что через приложение магазина для смартфона программы и игру можно скачать и обновить.

Но посетить веб-версию Google Play у россиян не получается. Официально о блокировке Google Play не сообщалось, но ресурс полностью недоступен.

Ранее появилась информация, что американская компания Google начала вывозить своих сотрудников из московского офиса, все они покинули РФ.